Sınır hattında ekiplerin 3 metrelik karla mücadelesi

Kaynak: DHA

Van-İran sınırında yer yer 3 metreyi bulan karlı kaplı yollar ekiplerin gece gündüz çalışma yapılarak açılıyor. Ekipler kar savurma araçlarıyla karla kaplı yolları açarak ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Van'da, 2 bin 460 rakımla Türkiye'nin en yüksek ilçesi ve İran'a 144 kilometre sınır hattı olan Başkale'deki hudut yolunda kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Sorumluluk alanlarındaki sınır yol ağında faaliyetlerini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda çalışma yapıyor.

Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.

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