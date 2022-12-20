﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi

Dün, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalıştığı sırada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi M.M'nin Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alınması üzerine sınır hattında takip edilen teröristin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı, IŞİD'li teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilmişti.