Sınır ilçesine şimşek eşliğinde çamur yağdı

Editör: Osmancan EROK

Öğle saatlerinden itibaren Suriye’den gelen toz bulutu, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde etkili oldu.

Akşam saatlerinde ilçede şimşekle birlikte sağanak yağış başladı. Bir süre sonra havada biriken toz çamur olup şehrin üzerine yağdı.

Sürücüler çamur yağışı nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti. Yağış sonrası park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.