Sınır ilçesine şimşek eşliğinde çamur yağdı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da toz taşınımından dolayı çamur yağışı etkili oldu. Şimşekle birlikte yağman çamur sürücülere zor anlar yaşattı.

Sınır ilçesine şimşek eşliğinde çamur yağdı

Editör: Osmancan EROK

Öğle saatlerinden itibaren Suriye’den gelen toz bulutu, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde etkili oldu.

Akşam saatlerinde ilçede şimşekle birlikte sağanak yağış başladı. Bir süre sonra havada biriken toz çamur olup şehrin üzerine yağdı.

Sürücüler çamur yağışı nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti. Yağış sonrası park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

aw890146-01.jpg

aw890146-02.jpg

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan 13 günde kaç milyar dolar uçtu Ekonomi
Merkez Bankası'ndan 13 günde kaç milyar dolar uçtu
İnciçiçeği inmeye iyi geliyor Şifalı Bitkiler
İnciçiçeği inmeye iyi geliyor
Cansu Dere 14 milyonluk teklif iddiasına bakın ne dedi Magazin
Cansu Dere 14 milyonluk teklif iddiasına bakın ne dedi
İnciçiçeği kalp hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
İnciçiçeği kalp hastalıklarına iyi geliyor
Soylu’nun konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yoğun bakımda Güncel
Soylu’nun konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yoğun bakımda
İnciçiçeği neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
İnciçiçeği neye iyi geliyor?
WhatsApp güncelleniyor. İşte gelen yenilik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp güncelleniyor. İşte gelen yenilik