Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Posof ilçesinde dün başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkgözü Sınır Kapısı'na giden kara yolunda aksaklıklara neden oldu.

Türkgözü kara yolunun Gümüşkavak köyü yakınlarında Gürcistan plakalı bir TIR kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda TIR'ın kara yolunda durduğu görüldü. Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen TIR şoförleri, yaklaşık 12 saatten beri beklediklerini söyledi. Azerbaycan'dan geldiğini belirten TIR şoförü Halil İbrahim Aydın, "Kar yağışı nedeniyle yol kapalı olduğunu için yolda bekliyoruz. Yol açılırsa yolumuza devam edeceğiz" dedi.