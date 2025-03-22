Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca aralıklarla yağın kar Türkgözü Sınır Kapısı’na giden yolda sok sayıda TIR yolda kaldı.

Posof ilçesinde dün başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkgözü Sınır Kapısı'na giden kara yolunda aksaklıklara neden oldu.

Türkgözü kara yolunun Gümüşkavak köyü yakınlarında Gürcistan plakalı bir TIR kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda TIR'ın kara yolunda durduğu görüldü. Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen TIR şoförleri, yaklaşık 12 saatten beri beklediklerini söyledi. Azerbaycan'dan geldiğini belirten TIR şoförü Halil İbrahim Aydın, "Kar yağışı nedeniyle yol kapalı olduğunu için yolda bekliyoruz. Yol açılırsa yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Sınır kapısında kar yolları kapadı! TIR'lar yolda kaldı

Son Haberler
Apartmanda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü: 5 kişi etkilendi
Apartmanda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü: 5 kişi etkilendi
e-spor sahnesinden olimpiyatlara: Dijital sporların büyük yükselişi
e-spor sahnesinden olimpiyatlara: Dijital sporların büyük yükselişi
Yapay zekâ ile sporda devrim! Saha ve bilimin buluşması
Yapay zekâ ile sporda devrim! Saha ve bilimin buluşması
Basuru anında bitiriyor. Dağlardan toplanıyor 40 TL'den satılıyor
Basuru anında bitiriyor. Dağlardan toplanıyor 40 TL'den satılıyor
Beşiktaş 2 milli oyuncuyu gözüne kestirdi
Beşiktaş 2 milli oyuncuyu gözüne kestirdi