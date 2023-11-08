Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı çalışan bir görevlinin İsrail'in Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldüğü duyuruldu.

KAYNAK: AA
Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybetti

MSF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MSF'ye bağlı çalışan Muhammed el-Ahel ve çok sayıda yakınının, İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 6 Kasım'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki ölümlerin engellenmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için "tek yolun" ateşkes olduğu vurgulanan açıklamada, acil ateşkes çağrısı yinelendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise X hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ adına MSF'ye başsağlığı dileyerek "Kaybınızın yasını tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Le Figaro'nun haberine göre, MSF Fransa Genel Direktörü Claire Magone, dün Paris'te yaptığı basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Filistin halkı gücünü yitirmiş halde ve ilk yardım çalışanları güçsüz. Katliam karşısında ateşkes, hayati acil bir durum." değerlendirmesini yaptı.

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