Devlete ait STA haber ajansının bildirdiğine göre, yetkililer Obrezje'deki eski sınır kapısına çit, iki konaklama konteyneri, çadır ve sıhhi tesisler kuracak.

Hırvatistan ile olan resmi sınır kontrol noktası, Slovenya'nın doğu komşusunun Avrupa'nın serbest seyahat Schengen bölgesine katılmasıyla geçen yıl kaldırıldı. Ancak bölgede artan göç nedeniyle bazı sınır kontrolleri yeniden uygulamaya konuldu.

Slovenya, Batı Avrupa'ya ulaşmanın yollarını arayan Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan göçmen geçişlerinde artış olduğunu bildirdi. İtalya, Slovenya ve Hırvatistan üç komşu ülke üzerinden göçü engellemek için işbirliği yapma konusunda anlaştılar.

Sloven hükümeti, bölgedeki yerel polis karakollarının göçmen akınıyla baş edebilecek kapasiteye sahip olmaması nedeniyle göçmenler için geçici tesisler kurulacağını söyledi.

Hükümet, düzenlemenin üç yıldan fazla sürmeyeceğini söyledi.

Göçmenler, Türkiye’den Yunanistan veya Bulgaristan'a, oradan da Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna'ya uzanan sözde Balkan kara yolunu geçerek Hırvatistan'dan Slovenya'ya geliyor.