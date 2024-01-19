Sınıra göçmenler için geçici tesis kurulacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Sınıra göçmenler için geçici tesis kurulacak
Slovenya'da hükümet, göçmen sayısındaki artış nedeniyle Hırvatistan sınırına göçmen varışlarıyla ilgilenmek için geçici tesisler kurulacağını duyurdu.

Devlete ait STA haber ajansının bildirdiğine göre, yetkililer Obrezje'deki eski sınır kapısına çit, iki konaklama konteyneri, çadır ve sıhhi tesisler kuracak.

Hırvatistan ile olan resmi sınır kontrol noktası, Slovenya'nın doğu komşusunun Avrupa'nın serbest seyahat Schengen bölgesine katılmasıyla geçen yıl kaldırıldı. Ancak bölgede artan göç nedeniyle bazı sınır kontrolleri yeniden uygulamaya konuldu.

Slovenya, Batı Avrupa'ya ulaşmanın yollarını arayan Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan göçmen geçişlerinde artış olduğunu bildirdi. İtalya, Slovenya ve Hırvatistan üç komşu ülke üzerinden göçü engellemek için işbirliği yapma konusunda anlaştılar.

Sloven hükümeti, bölgedeki yerel polis karakollarının göçmen akınıyla baş edebilecek kapasiteye sahip olmaması nedeniyle göçmenler için geçici tesisler kurulacağını söyledi.

Hükümet, düzenlemenin üç yıldan fazla sürmeyeceğini söyledi.

Göçmenler, Türkiye’den Yunanistan veya Bulgaristan'a, oradan da Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna'ya uzanan sözde Balkan kara yolunu geçerek Hırvatistan'dan Slovenya'ya geliyor.

Son Haberler
Flaş... Flaş... Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı Ekonomi
Flaş... Flaş... Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Netflix’te bir haftada en çok izlenen 10 film. Sadece biri zirvedeki yerini korudu Gündem
Netflix’te bir haftada en çok izlenen 10 film. Sadece biri zirvedeki yerini korudu
Trabzonspor Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. SPK 36,3 milyon lira ceza verdi Gündem
Trabzonspor Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. SPK 36,3 milyon lira ceza verdi
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki tek çocuk hekimi de istifa etti. Giderlerse gitsinler denmişti Gündem
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki tek çocuk hekimi de istifa etti. Giderlerse gitsinler denmişti
Ciner’e mahkeme şoku. 3 yıl lisans yok Gündem
Ciner’e mahkeme şoku. 3 yıl lisans yok
Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün anlamı nedir?