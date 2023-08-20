Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi

Sınırlarımızdan kaçakların elini kolunu sallayarak geçtiğini ifade eden sınır köylüleri, televizyonlardaki 'sınırda kuş uçmuyor' söylemlerine cevap verdi. Köylüler, "İnsanın gözüne baka baka yalan söylüyorlar." dedi.

Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi

İktidarın açık kapı politikasıyla Türkiye sığınmacı ve kaçakların merkezi haline geldi.

Kaçakçılar, sınırımızdan adeta elini kolunu sallayarak geçtikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak reklamlarını yapıyorlar.

Gazeteci Ruşen Takva’nın sınır köylüleri ile yaptığı röportaj sınırlarımızdaki içler acısı hali ortaya döktü.

Sınır köylülerinin anlattıkları şu şekilde;

“Bu huduttan her şey geçiyor. Her türlü şey geçiyor. Ajandan tut, silahından tut, uyuşturucudan tut, hudut kevgir gibi."

“İNSANIN GÖZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR”

"Televizyonda anlatılıyor ‘kuş uçmaz’ bilmem ne yapmaz bütün hudutlar böyle filan. Öyle anlatıldığı gibi değil. Ben bazen televizyon izliyorum bana komik geliyor. İnsanın gözüne baka baka yalan söylüyorlar.

Ne kadar mülteci yakalanmışsa taşıdıkları çantadan uyuşturucu hap çıktı. Çeşit çeşit haplar getiriyorlar.

Sınırdan günlük geçişler geçen yıllarda günlük 1500- 2000 kişiydi ve gelen göçmen gruplarının %80'ini Afganistanlı göçmenler oluşturuyordu. Şimdi günlük geçişler 200 ila 400 kişiye kadar geriledi ama göçün demografik yapısı da değişti. Artık gelen grupların %40'ı Pakistanlı.”

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