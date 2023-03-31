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Kaçak göçmenler sınırı geçebilmek için bebeklerini fırlattılar

Amerika sınırını geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin, bebeklerini derenin üzerinden karşıdakilere fırlattıkları anlar görüntülere yansıdı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:59
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Sınırı geçebilmek için bebeklerini fırlattılar

Kaçak göçmenler sınırı geçebilmek için bebeklerini fırlattılar
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Çoğunluğunu Venezuela vatandaşlarının oluşturduğu kaçak göçmenler, ‘’ABD sınırlarını kaçak yollardan geçtikten sonra Sınır Devriyelerine teslim oldukları takdirde sığınma talebinde bulunabilecekleri’’ bilgisiyle birlikte harekete geçti.

Bu yanlış bilgiyle birlikte yüzlerce kaçak göçmen ABD sınırına akın etti. Sosyal medyada yayılan yanlış bir bilgi sonrasında çocuklarını sınırın karşı tarafına atmak için adeta bir yarış başladı. Bu anlar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

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