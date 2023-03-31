Kaçak göçmenler sınırı geçebilmek için bebeklerini fırlattılar

Çoğunluğunu Venezuela vatandaşlarının oluşturduğu kaçak göçmenler, ‘’ABD sınırlarını kaçak yollardan geçtikten sonra Sınır Devriyelerine teslim oldukları takdirde sığınma talebinde bulunabilecekleri’’ bilgisiyle birlikte harekete geçti.

Bu yanlış bilgiyle birlikte yüzlerce kaçak göçmen ABD sınırına akın etti. Sosyal medyada yayılan yanlış bir bilgi sonrasında çocuklarını sınırın karşı tarafına atmak için adeta bir yarış başladı. Bu anlar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.