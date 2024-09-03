Sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 20 kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sınır birliklerince yakalanan kişiler arasında 2 IŞİD ve 1 PKK/KCK terör örgütü üyesinin olduğu tespit edildiği belirtildi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2024
Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü… pic.twitter.com/KUmmrNyNXl