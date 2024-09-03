Sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 20 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 20 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Bulgaristan ve Suriye-Türkiye sınırlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sınır birliklerince yakalanan kişiler arasında 2 IŞİD ve 1 PKK/KCK terör örgütü üyesinin olduğu tespit edildiği belirtildi.

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