Sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 20 kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sınır birliklerince yakalanan kişiler arasında 2 IŞİD ve 1 PKK/KCK terör örgütü üyesinin olduğu tespit edildiği belirtildi.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü… pic.twitter.com/KUmmrNyNXl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2024