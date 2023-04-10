Sınırlarımızdan Türkler’e meydan okuyarak geçiyorlar. Kim durduracak bu işgali?

Editör: Özge Ceren Çimen

Hükümetin olmayan göç politikaları ve açık kapı uygulaması ülkeyi kaçakların merkezi haline getirmiş durumda. Sınırlarımızdan her gün yüzlerce kaçak geçiş yapıyor.

İllegal giriş yapan yabancılar sınırlarımızdan kaçak geçtikleri gibi bir de rahat rahat video çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Böylece devamında gelen binlerce kendi vatandaşlarına da yol gösteriyorlar.

Sınırdan paylaşılan son bir video ise pes dedirtti. Sınırı geçen yabancılar paylaştıkları görüntüde Türkiye’ye meydan okudu. Çekilen videoda Arapça konuşan şahıs, sınırdaki duvarlara öfkeyle meydan okuduğunu dile getirirken, kendilerini de Türkler’in rakibi olarak gördüklerini söyledi.

Bu durum sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, kullanıcılar sınırlardan geçişlerin bu kadar kolay olmaması gerektiğini ve bu işgalin artık durdurulması gerektiğini söylediler.