Sinner, Djokovic’e set vermedi: Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu

Kaynak: AA
Sinner, Djokovic’e set vermedi: Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu

Fransa Açık’ta Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükselen Jannik Sinner, Carlos Alcaraz’ın rakibi oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında 3 kez grand slam şampiyonu İtalyan tenisçi Sinner ile 24 grand slam zaferine sahip Sırp raket Djokovic karşılaştı.

Sinner, 3 saat 16 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 7-5, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Fransa Açık finaline çıktı ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

Son şampiyon Alcaraz ile Sinner'in karşılaşacağı tek erkekler finali, 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

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