Sinner zirvede

Jannik Sinner, bu hafta Beijing'deki çeyrek finalde Jiri Lehecka'yı 6-2, 7-6 (6) yenerek önemli bir başarıya imza attı. Bu galibiyet, Sinner'ın üst üste 50 maçını Top 20 dışındaki oyunculara karşı kazanmasıyla sonuçlandı. Sinner, Cincinnati'deki son yenilgisinden bu yana, 20. sıradan daha düşük sıralarda yer alan rakiplere karşı hiç kaybetmedi; bu da onu Top 10'daki tek oyuncu yapıyor.

Bu zaferle birlikte Sinner, yıl içinde 10. yarı finale ulaşarak 6-3'lük bir dereceden yararlanmış oldu. Ayrıca, galibiyet serisini 14 maça çıkardı; Cincinnati'de 4-0, ABD Açık'ta 7-0 ve Beijing'de şu anda 3-0'lık bir başarıyla ilerliyor.

Bu yıl toplamda 58. galibiyetini elde eden Sinner, böylece erkekler tenisinde en fazla galibiyet alan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Önceden bu başarıyı 57 galibiyetle Alexander Zverev ile paylaşıyordu. Son olarak, Sinner'ın en son Top 20 dışındaki rakibi Dusan Lajovic oldu; Lajovic, geçen yıl Cincinnati'de Sinner'ı 6-4, 7-6 (4) mağlup etmişti ve bu karşılaşma üzerinden tam 411 gün geçti.