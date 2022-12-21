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Kuru yük gemisindeki yangında yaralananların tedavisi sürüyor

Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralananların tedavisine, Samsun, Sinop ve Ankara'da devam ediliyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:43
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Sinop açıklarında Panama bandıralı Beata Alfa isimli gemide çıkan yangında hastaneye kaldırılan 10 yaralının tedavileri sürüyor

Kuru yük gemisindeki yangında yaralananların tedavisi sürüyor
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Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli gemide çıkan yangının ardından kurtarılan ve Sinop Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaralıdan 4'ünün yoğun bakım servisinde entübe edilmiş şekilde, 6'sının da serviste tedavileri sürüyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'nde bulunan 4 yaralıdan da 2'si entübe edilmiş halde tedavi ediliyor.

Gemiden yaralı kurtarılan mürettebattan 2 kişi ise Ankara'ya gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, kayıp gemi personelini 2 helikopter ve 2 Sahil Güvenlik botuyla denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme römorkörü ile müdahale edilen gemideki yangının da kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında dün akşam bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

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