Sinop Boyabat’ta icradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sinop İli, Boyabat İlçesi, ÖMERKÖY Mahalle/Köy, ÖTEGEÇE Mevkii, 115 Ada, 4 Parsel,8.600,00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği TARLA olan Parsel üzerinde keşif günü itibariyle çeltik anızı bulunmaktadır. Siltli-Killi toprak yapısında olan sulu tarım arazisi üzerinde çeltik dahil her türlü bitki yetiştirilebilir. Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu Dışında, Yola Cephe Durumu Var, ,İfraz Mümkün Değil, Aynen Taksim Mümkün Değil, İnşaat İzni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Görüşüne Göre belirlenecektir. Sonuç Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar İmar yönetmeliğinin 6. Bölüm Hükümleri Geçerlidir.

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