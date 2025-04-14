Sinop ilkbaharda beyaza büründü

Kaynak: İHA
Sinop ilkbaharda beyaza büründü

Sinop'un yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından kent yeniden beyaz gelinliğini giydi.

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen yağış, özellikle kentin İç Anadolu ile bağlantısını sağlayan önemli güzergâhlardan biri olan Dranaz Tüneli çevresinde kısa sürede etkisini gösterdi.

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Kar yağışı sonrası, Karayolları ekipleri bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Sürücüler kar manzarasıyla karşılaşırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Ayrıca yetkililer bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü belirterek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı önlem almalarını istedi.

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