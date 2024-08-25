Sinopec kârını arttırdı

Resmi adı Sinopec olan Çin'in petrokimya şirketi, Pazar günü Şanghay Borsası'na Çin muhasebe standartlarına göre yapılan başvuruya göre, Ocak-Haziran döneminde 5,21 milyar dolar net gelir elde ettiğini bildirdi.

Kapasite bakımından dünyanın en büyük petrol rafinerisi olan Sinopec'in satışları yüzde 1,1 düşüştü.

Bu arada, petrokimyanın temel yapı taşlarından etilenin üretimi ise ilk yarıda yüzde 5,5 düştü.

Sinopec daha önce ham petrol üretiminin yıllık bazda %0,6 artarak 140,53 milyon varile, doğal gaz üretiminin ise %6 artarak 700,57 milyar kübik feete çıktığını bildirmişti.

Şirket, temmuz ayında borsaya yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 artışla 126,69 milyon ton ham petrol işlediğini, bunun da günlük yaklaşık 5,08 milyon varil olduğunu belirtti.

Bu, ilk çeyrekteki %1,7'lik büyümeyle karşılaştırıldı. Yavaşlama, daha yüksek ham petrol fiyatları ve ılımlı iç yakıt talebi tarafından yönlendirildi.