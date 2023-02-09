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Sinop’ta 231 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'ta yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 231 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:02
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Sinop’ta 2 ilçe köyleri tamamen ulaşıma kapandı

Sinop’ta 231 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Sinop’ta hafta başından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 231 köy yolu ulaşıma kapandı, Erfelek ve Ayancık ilçelerine bağlı tüm köylerde ulaşım kısıtlılığı yaşanıyor.

Sinop ve ilçelerine bağlı köy kesimlerinde hafta başından itibaren yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kıyı kesimlerde ise kar zaman zaman kendisini gösteriyor. Ekipler, kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürürken, kar yağışı 8 ilçede toplam 231 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm köylerde ulaşım kısıtlılığı yaşanıyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ayancık’a bağlı 71 köy, Erfelek’te 46 köy, Türkeli’de 33 köy, Gerze’de 27 köy, merkez ilçede 20 köy, Dikmen’de 19 köy, Boyabat’ta 8 köy ve Durağan’da 7 köy yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ilçelerde toplam 55 iş makinesi ve 113 personel ile sahada çalışmaların devam ettiği, öncelikli olarak ana yollar ve acil ihbarlara yanıt verildiği ifade edildi.

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