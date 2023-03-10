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Sinop’ta ahır ve ambar yangını paniği

Sinop’ta evin bahçesinde bulunan ahır ve bitişiğindeki ambarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında, bir kuzu alevler büyümeden sağ olarak kurtarılırken, ahır ile ambarda maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:01
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Sinop’ta ahır ve ambar yangını

Sinop’ta ahır ve ambar yangını paniği
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İHA'nın haberine göre, Sinop’ta gece saatlerinde ahır ve bitişiğindeki ambarda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında ahırda bulunan bir kuzu sağ olarak kurtarılırdı.

Edinilen bilgiye göre, 00.00 sıralarında Orduköyü Mahallesi’nde Ayhan Keltek’e ait evin bahçesinde bulunan ahır ve bitişiğindeki ambarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve tedbiren sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık yarım saatte söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın sırasında ahırda bulunan bir kuzu alevler büyümeden sağ olarak kurtarılırken, ahır ile ambarda maddi hasar oluştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

 

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