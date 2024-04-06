Sinop’ta aranan 3 hükümlü yakalandı

Kaynak: İHA
Sinop’ta aranan 3 hükümlü yakalandı
Sinop’ta aranan hükümlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 3 şahıs, cezaevine sevk edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirdiği operasyonlarda, Durağan ilçesinde cezaevi firarisi olan ve cinsel suçlardan aranan, 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, Gerze ilçesinde parada sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, il merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve çeşitli suçlardan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

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