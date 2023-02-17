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Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sinop'un Boyabat ilçesinde eski eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin üstlendiği davada dernek avukatı Nilda Baltalı, maktulün hayatta olduğu sürede katili birçok kez şikayet ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:50
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Sinop'ta eski eşini boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 Nisan 2022'de eski eşi Zeynep Gıcık'ı kemerle boğarak öldüren Birol Çaylak, çıkarıldığı mahkeme kararınca tutuklanmıştı.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Birol Çaylak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktul Zeynep Gıcık'ın ailesi ve avukatları da hazır bulundu.

Sanık ile maktulün avukatlarının beyanları alınan duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa, eski eşi Zeynep Gıcık'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimi" uygulamadı.

Maktul Gıcık'ın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Nilda Baltalı, duruşmanın ardından gazetecilere, maktulün hayatta olduğu sürede katili birçok kez şikayet ettiğini söyledi.

Olayda tasarlamanın unsurlarının oluştuğunu düşündükleri için istinafa başvuru yapacaklarını belirten Baltalı, "Aslında tasarlama verilseydi de aynı cezayı olacaktı, fazlası olmayacaktı. Biz yine de Zeynep'in verdiği mücadelenin ortaya çıkmasını istiyoruz. Zeynep, çok kez uzaklaştırma kararı, devletten koruma talep etmiş. Kendisi yeni bir hayat kurmak, hayatta kalmak için çok mücadele etmiş. Bu mücadelenin değerli olduğunu düşünüyoruz. Emsal karar çıkması için başvuru yapacağız." ifadesini kullandı.

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