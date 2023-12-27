Sinop’ta ilk kez görüldü! Kumun içinde ölü halde bulundu

Kaynak: İHA
Sinop’ta ilk kez görüldü! Kumun içinde ölü halde bulundu
Türkiye’de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen ve nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa, sahilde kumun içinde ölü bulundu.

Nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa, ilk defa Sinop’un Akliman sahilinden görüldü.

Genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen caretta caretta, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından bulunduğu konumdan alındı ve incelemeye götürüldü.

"SAHİLDE YÜRÜRKEN GÖRDÜM"

Caretta carettayı bulan Atilla Korkmaz, ”Bugün değişiklik olsun diye Akliman sahiline gelmiştim. Sahilde yürürken bir cisim gördüm. Hafif bir şekilde etrafını eşelerken baktım ki kumun içerisinde büyük bir kaplumbağa var. Biraz daha eşeledim ve caretta caretta çıktı. Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Bu tür hayvanlar benim bildiği Antalya gibi sıcak bölgelerde daha çok olur. Daha sonra 112’yi arayarak arkadaşlara haber verdim. Onlar da yarım saat içerisinde geldiler ve olayı yerinde gördüler. Bu hayvan acaba nasıl öldü? Üstünden bir şey mi geçti? Nasıl geldi buraya. O meçhul” dedi.

aw107528-01.jpgaw107528-04.jpgaw107528-02.jpgaw107528-03.jpg

Son Haberler
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama Ekonomi
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı Spor
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu Gündem
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir? Yemek Tarifleri
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık Gündem
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı Dünya
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı Gündem
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı