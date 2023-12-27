Sinop’ta ilk kez görüldü! Kumun içinde ölü halde bulundu

Nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa, ilk defa Sinop’un Akliman sahilinden görüldü.

Genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen caretta caretta, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından bulunduğu konumdan alındı ve incelemeye götürüldü.

"SAHİLDE YÜRÜRKEN GÖRDÜM"

Caretta carettayı bulan Atilla Korkmaz, ”Bugün değişiklik olsun diye Akliman sahiline gelmiştim. Sahilde yürürken bir cisim gördüm. Hafif bir şekilde etrafını eşelerken baktım ki kumun içerisinde büyük bir kaplumbağa var. Biraz daha eşeledim ve caretta caretta çıktı. Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Bu tür hayvanlar benim bildiği Antalya gibi sıcak bölgelerde daha çok olur. Daha sonra 112’yi arayarak arkadaşlara haber verdim. Onlar da yarım saat içerisinde geldiler ve olayı yerinde gördüler. Bu hayvan acaba nasıl öldü? Üstünden bir şey mi geçti? Nasıl geldi buraya. O meçhul” dedi.