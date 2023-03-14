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Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Sinop’ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 3 şüpheli, kazdıkları 3 metrelik çukurda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:50
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Sinop’ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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İHA

Dün Dibekli köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen metruk binaya baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda binanın zemininde yaklaşık 3 metrelik çukur kazıldığı ve zeminde tarihi eser arandığı anlaşıldı. İncelemelerde bina içinde 1 el dedektörü, çeşitli 12 adet kazı için kullanılan aletler, merdiven, küçük jeneratör ve seyyar lamba ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli B.K., B.S. ve Ç.S. gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’ndan, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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