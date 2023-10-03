Sinop’ta kumar denetimi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde uygulanan eş zamanlı denetim çerçevesinde şehir merkezinde 55 personel ve 20 ekibin katılımıyla kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis denetimi yaptı. Denetimlerde 379 şahıs, 72 iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, Gerze ilçesinde kumar oynandığı ve oynatıldığı tespit edildi, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye toplamda 16 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca 2 iş yeri sahibine ruhsat faaliyetine aykırı şekilde alkol servisi yapmak ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten idari para cezası uygulandı.

