Sinop’ta motosiklet kazası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta motosiklet kazası

Sinop'ta motosiklet sürücüsü otobüse çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yaptığı esnada düşerek yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü B.D.'nin kullandığı 06 ENK 675 plakalı motosiklet, otogar istikametinden Sinop istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre otogardan çıkan bir otobüse çarpmamak için manevra yaptı.

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Manevra yaptığı sıra da sürücü motosikletten düşerken, motosiklet ise sürücüsüz olarak yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra bir kaldırıma çarparak durdu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D'nin kendi imkanları ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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