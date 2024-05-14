Sinop'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Sinop'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Sinop'ta kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop Otogar Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A.A.'nın kullandığı 06 BEY 827 plakalı otomobil Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı.

Elektrik direğine çarparak durabilen araç için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan 52 yaşındaki B.Ö., ve 3 yaşındaki D.Ö., çarpmanın etkisiyle hafif bir şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

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