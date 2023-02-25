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Sinop'ta polis aracına çarpıp kaçtı, Samsun'da yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan ve Sinop'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan firari hükümlü, Samsun'da yakalandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:03
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Sinop'ta polis aracına çarpıp kaçan firari hükümlü Samsun'da yakalandı

Sinop'ta polis aracına çarpıp kaçtı, Samsun'da yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ü'nün Sinop'un Dikmen ilçesinde olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yeri tespit edilen Ş.Ü, kullandığı otomobille, polisin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına da çarpıp kaçtı.

Ş.Ü'nün Samsun'un Yakakent ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese giden polis ekiplerini fark eden Ş.Ü, otomobiliyle kaçtı.

Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada 1 kilo 975 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram kokain ele geçirdi, olayla ilgili C.K, G.B. ve M.B. ile kadın zanlı S.Ö'yü gözaltına aldı.

Daha sonra Bafra ilçesine gittiği belirlenen Ş.Ü'nün kullandığı araç, Kızılırmak Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Farklı bir araçla kaçmaya çalışan Ş.Ü, 19 Mayıs ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. (AA)

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