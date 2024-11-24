Sinop’ta toprağa saygı için yürüdüler

Kaynak: İHA
Sinop’ta toprağa saygı için yürüdüler

TEMA Vakfı gönüllüleri öncülüğünde toprağa saygı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş, "Toprağı Koru, Yaşamı Koru" sloganı altında gerçekleştirildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa saygı yürüyüşü yapıldı.

TEMA Vakfı gönüllüleri öncülüğünde toprağa saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, "Toprağı Koru, Yaşamı Koru" sloganı altında gerçekleştirildi. Katılımcılar, ilçenin çeşitli noktalarından başlayarak doğanın korunması gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdi. Etkinlik, çevre bilincini arttırmak ve toprağın önemini vurgulamak adına gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca katılımcılar, toprak koruma çalışmalarının önemini anlatan pankart ve dövizler taşıdı. Yürüyüş meydanda son buldu.

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