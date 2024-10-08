Sinop’ta uyuşturucu hap ve 3 tabanca ele geçirildi

Kaynak: İHA
Sinop’ta uyuşturucu hap ve 3 tabanca ele geçirildi

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, tespit edilen şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda 563 adet Lyrica 300 mg ecza hap, 287 adet Neurontin 800 mg ecza hap, 1 adet ekstazi hap, 32 gram skunk, 30 gram sıvı metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 99 adet tabanca fişeği, 1 adet dedektör, 2 adet define arama çubuğu, 1 adet madalyon, 1 adet kılıç, 16 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 adet cep telefonu ve 5 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Sinop’ta uyuşturucu hap ve 3 tabanca ele geçirildi

Sinop’ta uyuşturucu hap ve 3 tabanca ele geçirildi

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