Sinop’taki heyelan bölgesi görüntülendi

Türkeli Düz köyü Merkez Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında heyelan meydana geldi. Karların erimesiyle kayan dev toprak parçası, 2 ev ve 1 ahırı önüne katarak sürükledi. Evlerde bulunan 4 kişiden 2'si kendi imkanları ile kurtulurken, yaşlı karı-koca ise enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, enkaz altındaki yaşlı çift 3,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve diğer yetkililer bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Açıklama yapan Vali Özarslan, heyelanda 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğünü, iki evde 4 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığını, geri kalan karı-kocanın da 3,5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Özarslan, yaralı çifti Ayancık Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbiri aldı. Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği görülüyor.

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