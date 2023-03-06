﻿Sion sportif direktöründen Gomis itirafı

Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, İsviçre'de yayın yapan Blick'e konuştu.

Constantin, sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılıp Sion'a transfer olan Mario Balotelli hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Ayrıca Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'le ilgili de açıklama yaptı.

İşte Constantin'in Gomis itirafı;

"Tek gerçek şu ki Gomis'i almak istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi."

BALOTELLI'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Sion'la 16 maçta oynayan Mario Balotelli, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

GOMIS'İN KARNESİ

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta forma giyen Bafetimbi Gomis ise 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.