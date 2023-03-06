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Sion sportif direktöründen Gomis itirafı

İsviçre Ligi ekibi Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, Bafetimbi Gomis hakkında açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:35
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Sion'dan Bafetimbi Gomis açıklaması

Sion sportif direktöründen Gomis itirafı
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Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin,  İsviçre'de yayın yapan Blick'e konuştu.

Constantin, sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılıp Sion'a transfer olan Mario Balotelli hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Ayrıca Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'le ilgili de açıklama yaptı.

İşte Constantin'in Gomis itirafı;

"Tek gerçek şu ki Gomis'i almak istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi." 

BALOTELLI'NİN PERFORMANSI
Bu sezon Sion'la 16 maçta oynayan Mario Balotelli, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

GOMIS'İN KARNESİ
Galatasaray'da bu sezon 20 maçta forma giyen Bafetimbi Gomis ise 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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