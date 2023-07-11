Sipariş götüren kuryenin motosikleti alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeki kurye, sipariş götürdüğü esnada motosikleti arıza sonucu bir anda alev aldı. Alev topuna dönen motosiklet itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sipariş götüren kuryenin motosikleti alev topuna döndü

İHA’nın haberine göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi üzerinde geldi. Uzun süredir kuryeci olan Emin A., kendisine gelen sipariş sonrası yola çıktı. Seyir halindeki kuryenin motosikleti bir anda almaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler motoru alev topuna döndürürken, çaresiz kurye durumu itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Kimsenin zarar görmediği yangında motosikletin büyük bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili tahkikat Küçükbalıklı Polis Merkezi ekiplerince başlatıldı.

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