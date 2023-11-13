Sipariş usulü çalışan hacker çetesi yakalandı

Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'in haberine göre; Siber suçlar, daha az risk içermesi ve daha fazla kazanç sağlaması nedeniyle gün geçtikçe kapkaç, gasp gibi suçların daha fazla yerini alıyor.

Kimi bilgisayar korsanları (hackerlar), son yıllarda birçok vatandaşın maddi olarak zarara uğratılması hatta şantaja uğramasıyla sonuçlanan olaylara karıştı.

Bilgisayar korsanlarının en çok karıştığı olaylar elde ettikleri kişisel verileri satmaları. Bu bilgilere de çoğunlukla yurtdışında bulunan bilgisayar korsanları sayesinde ulaşıyorlar.

İHBAR SONUCU BAŞLAYAN SORUŞTURMADA ALTI KİŞİ YAKALANDI

Ancak son olarak mahkemeye yansıyan bir olayda bilgisayar korsanlığı yapan bazı kişilerin bizzat kendilerinin veri toplayarak bu işten para kazanmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Emniyet’e gelen bir ihbar kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan altı şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde savunmalarının dinlenmesinin ardından 27 Ekim 2023 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ DE YAKALANANLAR ARASINDA

Bir Anadolu şehrinde bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenci olduğu belirlenen şüphelilerden Muhammet U., mahkemedeki ifadesinde işleyişe dair ilginç iddialarda bulundu.

Muhammet U., 1.5 yıl önce bir arkadaşı vasıtasıyla tanıdığı Ertuğrul K. adlı kişinin para karşılığı kendisinden insanların kişisel verilerini bulmasını istediğini söyledi.

ADI VERİLEN KİŞİLERİN BİLGİLERİNE ULAŞTI

Teklifi kabul etmesinin ardından sekiz ay boyunca Ertuğrul K.’dan Whatsapp aracılığıyla isimleri ve kimi zaman da vatandaşlık numaraları gelen kişilerin geniş kapsamlı verilerini bularak kendisine ilettiğini kaydetti.

BİLGİSAYAR KORSANLARININ ADETA PAZARI NİTELİĞİNDEKİ SİTEYE PARA KARŞILIĞI ÜYE OLDU

Muhammed U., bilgilerin çoğunu üç bin kira değerindeki kripto parayı ödeyerek üye olduğu ve bilgisayar korsanlarının sohbet ve karşılıklı veri alışverişi için toplandığı Telegram’daki “İllegalcity” adlı siteden elde ettiğini söyledi.

Sohbet odası da bulunan ve 300 civarında üyesi olan bu sitede bilgisayar korsanları birbirlerine elde ettikleri verileri satıyor, kimi zamanda ellerindeki bilgilerle diğerlerinin paylaştıkları verileri kıyaslayarak sonuca ulaşmaya çalışıyordu.

Muhammed U., burada çok sayıda kişinin kişisel verilerinin satıldığını, bunlar arasında GBT hatta hastane bilgilerinin bile olduğunu söyledi.

ELDE ETTİĞİ BİLGİLERİ SAHTE KİMLİK YAPIMINDA KULLANDILAR

Muhammed Uç, araştırılması istenilen isimleri grupta yer alan bilgilerle karşılaştırarak ulaştığı sonuçları Ertuğrul K.’ya ilettiğini, onun da bu bilgileri ya başkasına sattığını ya da sahte kimlik yapmak da kullandığını öne sürdü.

Sitede diğer bilgisayar korsanlarıyla da sohbet odasında zaman zaman konuşan Muhammed U., burada tanıdığı bazı isimlerin faaliyetleriyle ilgili de bilgi verdi.

HASTANELERDEN GÜVENLİK KURUMLARININ EKRANLARINA KADAR ULAŞTILAR

Muhammed U.’ya göre bu sitenin başında Burak B. ve Selim S. var.

Bu isimlerin hastanelerin bilgi iletişim sistemlerine ulaşabildiklerini hatta emniyet, jandarma ve adliye ekranlarından kişilere dair bilgileri sorgulayabildiklerini öne süren Muhammed U., firari olması nedeniyle Burak B.’nin para transferlerinin Burak K. üzerinden yapıldığını öne sürdü.

JANDARMA İSTİHBARATTA GÖREVLİ ASTSUBAY DA BİLGİ VERİYORDU İDDİASI

Muhammed U.’nun mahkeme tutanağında ilginç bir iddiası daha oldu.

Yasadışı veri elde etme sürecinde birisi noterde diğeri jandarma istihbaratta astsubay görevinde olan iki kişiden de para karşılığı bilgi temin ettiğini her iki kişinin de ismini polislere bildirdiğini söyledi.

AÇIĞA ALININCA BİLGİ AKIŞINI KESTİ

Ertuğrul K. vasıtasıyla yine Telegram üzerinden tanıştığı jandarma astsubayının talep ettiği kişilere dair bilgileri başka bir arkadaşının ekranından bakarak kendilerini aktardığını iddia eden Muhammed U., bu kişinin açığa alınması üzerine bilgi akışını kestiğini ve bir süre sonra da hesabını kapattığını iddia etti.

Siteden elde edilen bilgilerle sahte MİT, polis, jandarma, yargıç, savcı kartlarının da yapıldığını öne süren Muhammed U., sitede tanıştığı Burak B.’nin deprem döneminde AFAD’ı da hacklediğini öne sürdüğünü aktardı.

HEPSİ TUTUKLANDI, ARANANLAR VAR

Mahkeme tutanaklarında beş kişinin daha ifadeleri var. Ancak hiçbiri Muhammed U. kadar detaylı bilgi vermemiş.

Zaten avukatı da Muhammed U.’nun “Üç beş kuruş kazanacağım” diye bu işe girdiğini belirtip, diğer şüphelilerin tersine bildiklerini samimiyetle anlattığını, telefonunu sıfırlamadığını, şifrelerini söylediğine dikkat çekerek tutuksuz yargılanmasını istedi.

Ancak yargılama sonunda her altı şüpheli hakkında tutuklanmalarına yetecek delil olduğunu belirtip, bunları tek tek sayarak tutuklanmalarına karar verdi.

Son olarak soruşturma kapsamında halen aranan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisine de ulaşıldı.