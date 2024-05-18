Sipariş verip gelen kuryenin motosikletini çaldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sipariş verip gelen kuryenin motosikletini çaldılar
Diyarbakır'da verdikleri siparişi getiren kuryenin motosikletini çalan çete yakalandı. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır’da verdikleri siparişi getiren kuryenin motosikletini çaldılar. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

55348-3.jpg

Diyarbakır’da polis ekipleri evlerin ve iş yerlerinin önünde ve otoparklarda gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarına karşı harekete geçti.

55348-2.jpg

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 6 şüpheliyi belirleyip çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

55348-1.jpg

Şüphelilerin yemek siparişi verip getiren kuryenin motosikletini çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden birinin motosiklet tamircisi olduğu öğrenilirken hırsızlık anları kameraya yansıdı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

55348.jpg

Son Haberler
Her yıl 11 milyon kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı Sağlık
Her yıl 11 milyon kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Karpuz kelek çıkarsa 20 bin lira kazanabilirsiniz. Sakın üzülmeyin Ekonomi
Karpuz kelek çıkarsa 20 bin lira kazanabilirsiniz. Sakın üzülmeyin
Camekana çarpan kuş bayıldı Gündem
Camekana çarpan kuş bayıldı
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi Magazin
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler Gündem
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı! Ekonomi
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!