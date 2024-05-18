Sipariş verip gelen kuryenin motosikletini çaldılar

Diyarbakır’da verdikleri siparişi getiren kuryenin motosikletini çaldılar. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır’da polis ekipleri evlerin ve iş yerlerinin önünde ve otoparklarda gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarına karşı harekete geçti.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 6 şüpheliyi belirleyip çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yemek siparişi verip getiren kuryenin motosikletini çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden birinin motosiklet tamircisi olduğu öğrenilirken hırsızlık anları kameraya yansıdı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.