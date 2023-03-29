Ferguson ve Wenger'den tarihi adım

Eski teknik direktörler Alex Ferguson ve Arsene Wenger, Premier Lig Hall of Fame'e seçildi.

Manchester United tarihine geçen İskoç menajer Ferguson ve Arsenal'da tarih yazan Fransız menajer Wenger, bu başarıya ulaşan ilk teknik direktörler oldu.

Sir Alex Ferguson, Hall of Fame'e seçilmesi hakkında, "Bu şekilde anılmak benim için onur. Kişiliğimle alakalı değil, Manchester United'da yıllar içinde başardıklarımız... Kulüp, oyuncularım ve çalışma grubum adına gururluyum. İşim taraftarları evine mutlu göndermekti." dedi.

Arsene Wenger ise "Alex Ferguson ile bunu paylaşmak benim için onur. İki boksörün dövüşüp birlikte yükselmesi gibi bir şey. Günün sonunda Alex ile tanışmak ve karşılaşmak büyük bir şans" ifadelerini kullandı.