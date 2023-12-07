Sır perdesi aralandı. Başından tabancayla vurularak öldürülmüştü

Şanlıurfa’da başından tabanca ile vurularak öldürülen Nurdi Kazan'ın (33), 6 ay önce intihar eden Türkan K. ile ilişki yaşadığı için kadının eşi Sedat K. ve akrabaları tarafından başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Sır perdesi aralandı. Başından tabancayla vurularak öldürülmüştü

Viranşehir'de 4 Aralık'ta kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, başından tabancayla vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölen kişinin Nurdi Kazan olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 8 kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüphelilerden Sedat K., cinayeti itiraf etti.

sir-perdesi-aralandi-basindan-tabancayla-vurularak-oldurulmustu-yenicag3.jpg

BOZULAN CEP TELEFONU İLE ORTAYA ÇIKTI

6 ay önce intihar eden Türkan K.'nin eşi olan Sedat K.'nin işlediği cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre; Nurdi Kazan’ın bozulan cep telefonunu götürdüğü tamircide 3 çocuk annesi Türkan K. ile ilişki yaşadığına dair uygunsuz görüntüler ortaya çıktı. Telefon tamircisi de Türkan K.’nin yakınlarına haber verdi.

sir-perdesi-aralandi-basindan-tabancayla-vurularak-oldurulmustu-yenicag1.jpg

İNTİHAR EDEN KADININ MEZARINA GİTTİ

Bunun üzerine Türkan K. tabanca ile yaşamına son verirken, öldürüleceğini düşünen Nurdi Kazan da Almanya'ya kaçtı. Bir süre Almanya'da kalan Kazan, 5 gün önce Şanlıurfa'ya döndü. Burada Türkan K.'nin mezarı başına giden Kazan'ı görenler, kadının yakınlarına haber verdi. Bunun üzerine kadının yakınları, mezarlık çıkışında Kazan'ı yakalayıp, götürdükleri boş arazide 2 ayrı tabanca ile başından vurarak öldürdü.

sir-perdesi-aralandi-basindan-tabancayla-vurularak-oldurulmustu-yenicag2.jpg

TUTUKLANDILAR

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Sedat K., Mehmet Emin K., Mahsun K., Mehmet K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
Gizli saldırıda sır perdesi aralandı. ABD basınına sızdı
Öldürülüp yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedi bulundu. Vahşetin ardındaki sır perdesi aralandı
Voleybolcu Ituma'nın ölümündeki sır perdesi aralandı
Kadın avukatın ölümündeki sır perdesi aralandı. Lüks rezidansın 11. Katından düşmüştü
Fidye vahşetinin sır perdesi aralandı. Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun parçalanmış cesedi derin dondurucuda bulunmuştu
Sır perdesi aralandı! Ev basıp kadını öldürüp, intihar etmişti
Sır perdesi aralandı! Evde 3 ceset bulunmuştu
Tokat'taki 3 kişinin ölümünde sır perdesi aralandı
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Almanya'da kar yağışı yolcuları vurdu. 10 bin valiz teslim edilemedi Dünya
Almanya'da kar yağışı yolcuları vurdu. 10 bin valiz teslim edilemedi
Derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Jennifer Lopez kıyafeti ile gala gecesine damga vurdu Magazin
Jennifer Lopez kıyafeti ile gala gecesine damga vurdu
TBF iki ismin ayrılığını duyurdu Spor
TBF iki ismin ayrılığını duyurdu
Metro'da Andımız'ı okudular Gündem
Metro'da Andımız'ı okudular
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı Gündem
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar Teknoloji
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar