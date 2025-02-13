Sır perdesi çözüldü! Kocaeli’de kaybolan işçinin cesedi ormanda bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan 49 yaşındaki Murat Yüzak'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Murat Yüzak (49), 5 Şubat tarihinde evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

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Ayrıca aile, Yüzak'ın fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalarda duvarlara astı.

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CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan incelemelerde, Yüzak'ın Gebze'deki ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Cesedin, bu alanda gizlenmiş şekilde bulunduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, Murat Yüzak'ın son görüştüğü kişiler incelendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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R.G. isimli şahsın cinayeti işlediği, M.A'nın ise ona yardım ettiği ihmali üzerinde duruluyor.

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