Sıra arkadaşlarından katledilen Ayşenur Halil için eylem: Adalet Sarayı değil adalet istiyoruz

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 19 yaşındaki katil Semih Çelik tarafından geçen cuma günü İkbal Uzuner ile birlikte katledilen Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in üniversite arkadaşları tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

“Acımızı haykırmak istedik" açıklamasında bulunan öğrenciler, gösteri sırasında "Adalet Sarayı değil adalet istiyoruz" pankartı açtı.

Medipol Üniversitesi'nin Beykoz'daki yerleşkesinde öğrenciler, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesini protesto için siyah giyinerek bir araya geldi,.

"Hak, hukuk, adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atan öğrenciler, "Adalet sarayı değil adalet istiyoruz" “Yaşamak istiyoruz” “Ben bu pankartı hazırlarken bir kadın daha öldürüldü” yazılı pankart açtı.

"BU SİSTEMİ REDDEDİYORUZ"

Türkçe ve İngilizce sözler taşıyan öğrenciler şu açıklamayı yaptı:

"Özellikle Ayşenur ile sıraları paylaşıyor olmamız, acımızı daha da derinleştiriyor ve bizleri bu mücadeleyi daha yüksek sesle sürdürmeye mecbur bırakıyor. Biz öğrenciler olarak hiçbir yetkimiz yokken sorumluluk hissedip acımızı haykırmak istedik. Dileriz ki asıl yetkiyi elinde bulunduranlar artık bir sorumluluk hissedip harekete geçerler. Biz bugün sadece bu iki genç kadının öldürülmesini konuşmuyoruz. Bu ülkede kadınların her gün öldürülüyor olmasını konuşuyoruz. Kadın cinayetlerine sebebiyet veren bu sistemi reddediyoruz."

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE PAYLAŞIMI

Üniversite yönetimi, olayın ardından resmi sosyal medya hesabından "Eyüpsultan’da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız" paylaşımını yapmıştı.