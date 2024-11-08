Sırbistan 2025 bütçe taslağını onayladı

Sırbistan hükümeti, 2025 yılı için bütçe taslağını onayladı ve hedeflenen bütçe açığını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %3'ü olarak belirledi. 2025 yılı için toplam bütçe gelirlerinin 2.346 trilyon Sırp dinarı olması bekleniyor; bu, 2024 yılına göre %8'lik bir artış anlamına geliyor. Vergi gelirleri ise 1.985 trilyon dinar, yani geçen yıla göre %6,5 oranında bir artışla tahmin ediliyor.

Hükümet, 2025 yılı için toplam harcamaların 2.660 trilyon dinar olacağını öngörüyor. Ekonomi, %4,2 oranında bir büyüme göstermesi beklenirken, kamu borcu/GSYH oranının %47,5 seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Ayrıca, hükümet 2025 yılı için 762,9 milyar dinar (yaklaşık %7,4 GSYH) tutarında sermaye yatırımlarını bütçeye dahil etti.