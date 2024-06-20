Sırbistan 90+6'da puanı kaptı. Slovenya yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırbistan 90+6'da puanı kaptı. Slovenya yıkıldı

Dusan Tadic'in forma giydiği Sırbistan, Slovenya karşısında 90+6'da Jovic ile golü buldu, EURO 2024'e tutundu. Slovenya tarihi bir galibiyetin kapısından döndü.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

C Grubu mücadelesinde Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Mühih şehrindeki 75 bin kişilik Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

69. dakikada Karnicnik'in golüyle öne geçen Slovenya, tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası galibiyetini almaya hazırlanırken 90+6'ta Jovic planları bozdu. Son saniyede kullanılan kornerde iyi yükselen Jovic, Sırbistan'ı 1-1'lik beraberliğe taşıdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic ilk 11'de başlayıp, 82 dakika sahada kalırken beklenen performansı sergileyemedi.

Bu sonuçla Slovenya puanını 2'e yükseltirken, Sırbistan ikinci maçında ilk puanını aldı.

Slovenya 25 Haziran'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın aynı tarihteki rakibi ise Danimarka olacak.

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