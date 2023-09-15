Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Askeri tarafsızlığımızı korumak istiyoruz

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Vucic, Sırp Birlik, Özgürlük ve Ulusal Bayrak Günü kapsamında düzenlenen askeri gösteriye katıldı.

Niş Kalesi’nde askeri gösteri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bosna Hersek’teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Niş Kalesi’nde ordunun sahip olduğu teçhizatın sergilendiği gösteriye katıldı. Gösteride, Sırp Ordusu’nun tank, zırhlı araç, topçu ve hava savunma sistemleri gibi çeşitli silah ve araçları tanıtıldı.

Vucic: Gökyüzümüze, ülkemize ve çocuklarımıza sahip çıkmak istiyoruz

Gösterinin ardından bir konuşma yapan Vucic, Sırbistan’ın önceki yıllara göre daha güçlü ve donanımlı olduğunu ifade etti. Vucic, "Sırbistan’ın bölgedeki askeri açıdan tek tarafsız ülke olduğunu savunarak, “RS sayesinde Bosna Hersek’te de durum aynı ancak tamamen aynı askeri bloğa ait ülkelerle çevriliyiz. Askeri tarafsızlığımızı korumak, gökyüzümüze, ülkemize ve çocuklarımıza sahip çıkmak istiyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dodik: Sırp Ordusu’nun potansiyelini takdir ediyorum

RS Başkanı Dodik de konuşmasında, Sırp Ordusu’nun potansiyelini takdir ettiğini belirterek, “Sırp Ordusunun potansiyelini istikrara kavuşturmasından, Sırbistan’ı, halkını ve topraklarını savunmaya hazır ve muktedir olmasından duyduğum memnuniyeti ifade edebilirim.” diye konuştu. Dodik, Sırbistan ile RS arasındaki ilişkilerin her zaman güçlü olacağını da vurguladı.