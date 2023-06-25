Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkler Kosova'yı ciddi şekilde silahlandırdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic yaptığı açıklamada Türklerin Kosova’yı ciddi şekilde silahlandırdığını iddia etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkler Kosova'yı ciddi şekilde silahlandırdı

Editör: İsa KARARSLAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinde yayın yapan Pink TV'ye açıklamalarda bulundu.

vucic.jpgNEDEN BAYRAKTAR ALMADIĞINI AÇIKLADI

Sırbistan'ın neden Bayraktar İHA'larını almadığını açıklayan Vucic, şöyle konuştu:

“Bayraktar TB-2'leri, almayı reddettik, çünkü onları Priştine'ye verdiler. Onlarla vu alanda işbirliği yapmayacağız. Yakın zamanda Çin'den CH-91 İHA'larını aldık, daha da alıyoruz. Beş ay içinde Orta Doğu'dan sipariş ettiğimiz bin adet intihar İHA'sını da teslim alacağız”

“TÜRKLER KOSAVA’YI CİDDİ ŞEKİLDE SİLAHLANDIRDI”

Vucic ayrıca, “Türkler, uluslararası hukuka göre var olması mümkün olmayan Kosova'yı ciddi şekilde silahlandırdı. Onlara tanksavar füzeleri, obüsler, Bayraktarlar verdi. Şu anda bunların hepsine sahipler. Bayraktarları hala uçuramadılar, NATO izin vermiyor” ifadesinde bulundu.

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