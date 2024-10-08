Sırbistan ve Kuzey Makedonya'dan enerji güvenliği için tarihi adım

Sırbistan ve Kuzey Makedonya, 70 kilometrelik doğal gaz interkonektörünün inşası için yıllık 14 milyar metreküp (bcm) kapasiteye sahip bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Sırbistan hükümeti, anlaşmanın detaylarını kamuoyuna duyurdu. Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević, Kuzey Makedonya'daki mevkidaşı Hristijan Mickoski ile Skopje'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Yunanistan'ın Aleksandropolis kentinden geçecek bir gaz tedarik hattına erişim sağlamak istediğini belirtti. Bu gelişme, bölgedeki enerji güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ENERJİ KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRME ÇABALARI

Sırbistan, doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmını Rusya'dan karşılıyor. Bu nedenle, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yeni yollar arayışında. Vučević, bu bağlamda, Kuzey Makedonya ile yapılacak işbirliğinin Sırbistan'ın enerji bağımsızlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Görüşme sırasında Mickoski, Sırbistan için paralel bir petrol boru hattı inşa edilmesi önerisinde bulundu. Bu durum, Sırbistan'ın yeni bir petrol tedarik hattına kavuşması anlamına geliyor.

KUZEY MAKEDONYA'NIN ENERJİ PROJELERİ

Mickoski, Kuzey Makedonya hükümetinin Yunanistan ile doğal gaz interkonektörü inşası için ihale sürecini tamamlamakta olduğunu açıkladı. 2021 yılında, Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasında yıllık 1.5 bcm kapasiteye sahip bir doğal gaz interkonektörü için bir anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca, Ağustos ayında Sırbistan, Romanya ile 1.6 bcm yıllık kapasiteye sahip bir doğal gaz interkonektörü inşası için bir MoU imzaladı. Aralık 2023'te ise Sırbistan, Bulgaristan ile 1.8 bcm kapasiteli bir interkonektörü devreye aldı. Bu projeler, Balkanlar'da enerji bağlantılarını güçlendirerek, bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor.