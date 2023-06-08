Sırbistan’da erken genel seçime gidilecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Başbakan Ana Brnabic, birlikte gerçekleştirdikleri ulusa sesleniş konuşmasında erken seçime gidileceğini açıkladı.

Sırbistan’da erken genel seçime gidilecek

(İHA) Cumhurbaşkanı Vucic, iktidarın sokak eylemleri ile ele geçirilemeyeceğini ve geçici hükümet kurulmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, erken seçime gidileceğinin netleştiğini söyledi.

Vucic, erken seçimlerin yapılacağını ve halihazırda tek sorunun seçimlerin ne zaman olacağı olduğunu ifade etti.

"O ZAMANLAR GERİLERDE KALDI"

Vucic, “Biz konuşmak üzere beklerken bazılarının başka beklentiler içerisinde oldukları açık bir şekilde ortada. Fakat iktidarın sokakta veya şiddet kullanarak ele geçirilmesi gibi bir şey asla olmayacak. Bunlar 90’lı yıllarda bu ülkede çok oldu. O zamanlar geride kaldı” dedi.

Seçim tarihi konusunda konuşmaya hazır olduklarını söyleyen Vucic, Başbakan Brnabic’in istifa etmesi halinde Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) yeni hükümet için yetki istemeyeceğini ve kendisinin 30 gün içerisinde hükümeti kurma yetkisini teslim etmekle mükellef olacağını söyledi.

"İSTİFAM MASADA"

Başbakanı Brnabic ise, ülkedeki krizden tek çıkış yolunun sene sonuna kadar erken seçime gidilmesi olduğunu ve istifasının masada olduğunu söyledi.

Brnabic şöyle dedi:

“Bu Sırbistan hükümetinin başbakanı olarak üçüncü dönemim. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım, tüm özverimi ortaya koydum.

Yaptıklarımızdan ve Vucic’in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olmaktan gurur duyuyorum.

Bazı kararları hızlı bir şekilde almamız gerekti fakat neticeler net ve şüpheye yer bırakmayacak tabiatta. Sırbistan’ın bu şekilde ilerleme kaydetmesi görülmüş bir şey değil”

Sırbistan’da mayıs ayı başında birbiri ardına yaşanan ve toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırılarının kurbanlarını bir kez daha anan Brnabic, saldırıların ardından başlatılan silahsızlanma seferberliğinde şimdiye kadar halktan toplanan yasadışı silah sayısının bu akşam itibarıyla 62 bin 801 adede ulaştığını duyurdu.

Sırbistan’da 3 Mayıs’ta başkent Belgrad’daki Vladislav Ribnikar İlkokulu’nda ve bu saldırıdan iki gün sonra Mladenovac’ın Dubona köyünde gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonrasında, muhalefet partilerinin önderliğinde binlerce göstericinin katılımıyla iktidar karşıtı protestolar düzenlenmişti.

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