Sırbistan'da hayvanat bahçesinden kaçan Zebra, 3 kişiyi hastanelik etti

Belgrad Hayvanat Bahçesi’nde 16 Temmuz Çarşamba günü yaşanan olayda, bir zebra kontrollü alanından çıkarak çevreye dehşet saçtı. Sırbistan Kamu Yayın Kurumu RTS'nin aktardığına göre, olayda biri 2 yaşında çocuk olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralananların biri çocuk annesi, diğeri ise hayvanat bahçesinin temizlik personelinden oluşuyor. Yaralılar derhal başkentteki bir devlet hastanesine sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Hayvanat bahçesi yönetimi olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak, "Hayvanın nasıl kaçtığını anlamak için kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır" dedi. Güvenlik kameralarının incelendiği ve bakım personelinin ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

HAYVANAT BAHÇESİ FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ

Olayın ardından kısa süreliğine güvenlik önlemleri artırıldı ancak Belgrad Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere kapatılmadı. RTS’nin aktardığına göre, olay yaşanmasına rağmen bahçede günlük ziyaretler sürdürüldü. Güvenlik çemberi sadece zebranın kaçtığı bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Görgü tanıkları, zebranın birkaç dakika boyunca panikle koştuğunu, ardından sakinleştirilerek görevliler tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Zebranın nasıl kaçtığıyla ilgili farklı iddialar gündeme gelirken, ilk bulgulara göre kapının tam kapanmadığı ve kilit mekanizmasının arızalı olabileceği değerlendiriliyor.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu tür olaylar Belgrad Hayvanat Bahçesi’nde ilk kez yaşanmıyor. Mart ayında yaşanan başka bir olayda, bir kanguru da güvenlik camını kırarak ziyaretçi alanına ulaşmıştı. Söz konusu kangurunun, uzun ve güçlü kuyruğu ile cam bölmeyi parçalayarak dışarı çıktığı belirtilmişti.

Yaşanan son zebra vakası, hayvanat bahçelerinde hayvan güvenliği ve ziyaretçi emniyeti konusundaki önlemlerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Hayvan hakları savunucuları ise bu tür kazaların tekrar etmemesi için daha sıkı denetim ve iyileştirilmiş yaşam alanları çağrısında bulunuyor.