Sırbistan'da devam eden öğrenci protestoları, ülke gündeminin en sıcak konusu olmaya devam ediyor. Hükümet, protestoların arkasında öğrencilerden ziyade yabancı istihbarat servislerinin olduğunu öne sürüyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve partisi SNS, özellikle Hırvatistan’a yönelik ciddi suçlamalarda bulunarak, bazı Krajişniklerin (Oluja operasyonuyla sürülen Sırplar) Hırvat istihbarat servisleri tarafından yönlendirildiğini iddia ediyor. Bu açıklama, SNS milletvekili Vladimir Đukanović’in sosyal medyada yaptığı yorumlarla daha da dikkat çekti.

Đukanović, “Krajişnikler, maalesef, Hırvat istihbaratıyla iş birliğine zorlandı. Ancak, bu halk en cesur ve en üretken topluluğumuzdur,” diyerek hem suçlamada bulundu hem de Krajişniklere övgüler yağdırdı. Bu sözler, hem Sırbistan’da hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

STRATEJİ VE YANLIŞ ADIMLAR

Vučić’in stratejik söylemleri ve hükümetin öğrencilere yönelik suçlamaları, toplumda bölünmelere yol açtı. Avukat Jovan Rajić, hükümetin sürekli değişen stratejilerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, “Bu kadar sık değişen bir strateji, toplumsal güveni sarsıyor. Halk bu tutarsızlıklara karşı daha organize bir şekilde tepki veriyor,” dedi.

Öte yandan, protestolara katılan öğrenciler, hükümetin suçlamalarını reddediyor. Öğrenciler, anayasal haklarını kullanarak daha iyi bir eğitim sistemi ve daha demokratik bir yönetim talep ettiklerini ifade ediyor. Protesto sırasında Sırbistan ulusal marşını söyleyen öğrenciler, halktan büyük destek görüyor.

PROTESTOLARIN YAYILIMI

Başkent Belgrad’ın yanı sıra Niš, Kragujevac ve Novi Sad gibi büyük şehirlerde başlayan protestolar, kısa sürede daha küçük yerleşim yerlerine de yayıldı. Vlasotince, Dimitrovgrad, Surdulica, Brus gibi şehirler de protestolara katılarak ulusal bir hareket oluşturdu. Öğrencilerin bu kararlı tutumu, Vučić yönetimini zorlarken, ülkede toplumsal bir dönüşümün sinyallerini veriyor.

Sırbistan’daki bu siyasi gerilim, yalnızca yerel bir mesele olmaktan çıkmış durumda. Hükümetin söylemleri ve stratejik hataları, toplumda daha büyük bir öfkeye yol açarken, uluslararası kamuoyunun dikkatini de çekiyor. Öğrencilerin kararlılığı ve genişleyen protestolar, ülkede önemli değişimlerin habercisi olabilir.