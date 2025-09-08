Sırbistan'ın başına Beşiktaşlı geliyor

EuroBasket 2025’te Finlandiya’ya elenen Sırbistan Milli Takımı’nda koç Svetislav Pesic’in görevden ayrılması halinde Beşiktaş’ın başarılı antrenörü Dusan Alimpijevic gündeme geldi.

SIRBİSTAN’DA PESIC DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

2021’den bu yana Sırbistan Milli Takımı’nı çalıştıran 76 yaşındaki Svetislav Pesic, EuroBasket’te yaşanan hayal kırıklığının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Tecrübeli koç, görevden ayrılmaya niyeti olmadığını söylese de Sırp basını değişiklik yaşanabileceğini öne sürüyor.

BEŞİKTAŞ’IN HOCASI ALIMPIJEVIC ADAY GÖSTERİLDİ

Sırp kaynaklara göre; Pesic sonrası milli takım için düşünülen ilk isim Beşiktaş GAIN’i çalıştıran Dusan Alimpijevic. 39 yaşındaki genç koç, basketbolun yükselen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DE PARLAYAN KARİYER

Bursaspor ile EuroCup finali oynayarak “yılın koçu” seçilen Alimpijevic, Beşiktaş ile geçen sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig’de finale yükseldi. Siyah-Beyazlılarda 3. sezonuna hazırlanan Sırp koçun adı, ülkesinin milli takımıyla ciddi şekilde anılıyor.