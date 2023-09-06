Sırbistan'ın hocası Ebrar ve Vargas'tan nasıl korktuğunu itiraf etti

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenip tarih yazdı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Atatürk'ün kızları A Milli Kadın Voleybol Takımımız, aldıkları bu zaferi doyasıya kutladı.

Şampiyon olan takımımızın tüm oyuncuları ve Ebrar Karakurt ile Melissa Vargas, turnuvaya damga vuran isimlerdi.

Ayrıca Melissa Vargas Sırbistan karşısında 41 sayı atarak tarih yazmıştı.

Yıldız isim turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.

Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin, geçtiğimiz aylarda Ebrar Karakurt ile Melissa Vargas hakkında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi.

Türkiye ve Sırbistan, 1 Haziran 2023 tarihinde Milletler Ligi'nde yine karşı karşıya gelmiş, millilerimiz mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

Guidetti mücadelenin ardından yıldız isimlerden çekindiğini açıklayarak 'Vargas ve Karakurt'u durdurmakta zorlandık' ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İtalyan başantrenör Guidetti, 5 yıl boyunca Türkiye Milli Takımı'nı yönetti.