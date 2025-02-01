Şirin babayı seslendirmişti: Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınan ünlü sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

BODRUM’DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için Bodrum’da cenaze töreni gerçekleştirildi. Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Birçok karaktere sesiyle hayat veren Altekin, tiyatro, sinema ve dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri haline geldi.

1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulundu.

Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerini yaptı.