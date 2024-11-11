Şirin cinayetinde cinsel istismar bulguları tespit edildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli Mustafa Ören ise gözaltına alınarak tutuklanmıştı.