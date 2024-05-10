'Şirin dede'yi polis bastı. Sakalından utan

Ekipler şehrin her noktasında şok 'Huzur ve Güven' uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Güven Timleri'nin Beyazıt Mahallesi'nde yaptığı son 'Huzur ve Güven' uygulamasında bir sokağın köşesinde bekleyen beyaz sakallı şahısın hal ve hareketlerinden şüphelendi.

Polisler bu kişiyi sorguladıktan sonra yapılan GBT'de 4 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 48 yaşındaki T.G.'nin kaba üst aramasında poşet içerisinde satışa hazır 43.80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.G.'nin "Şirin dede" lakaplı torbacı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan "Şirin dede" emniyete götürülerek sorgulamaya alındı.